شركات غذائية محلية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

الوكيل الاخباري - تبدأ 18 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية الأحد، مشاركتها في معرض فانسي فوود شو، الذي تنطلق فعاليته في مدينة نيويورك.

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وبحسب بيان امس السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية، يعد المعرض من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بالمعرض من الجهات العارضة والمشترين والزائرين من شتى دول العالم.