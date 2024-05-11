شركات مصرية: الأردن سوق واعدة ومنصة دخول عربية مهمة

الوكيل الاخباري - أكد ممثلو شركات صناعات غذائية مصرية، أهمية السوق الأردنية بالنسبة لمنتجاتهم، بصفتها سوقاً واعدة، ومنصة دخول لأسواق عربية أخرى، من أهمها فلسطين.

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وأعربوا خلال مشاركتهم في البعثة التجارية لقطاع الصناعات الغذائية المصري إلى الأردن، وتضم 35 شركة، اليوم السبت؛ عن أملهم في توطيد العلاقات التبادلية التجارية مع الأردن، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو إيست المصرية للصناعات الغذائية، أحمد الشرقاوي، إن منتجات شركته موجودة في السوق الأردنية، من خلال تصنيع منتجات جبنة الموزاريلا لصالح مجموعة شركات أردنية، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من التعاون.



واعتبر أن البعثة التجارية المصرية، مهمة كون السوق الأردنية واعدة، وتمتلك فرصاً كبيرة، خاصة في الصناعات الغذائية، إضافة إلى إعطاء المواصفة الأردنية لسلامة الغذاء للمنتجات، ضوءاً أخضر للدخول إلى مختلف الأسواق الأخرى.



ولفت إلى أن التبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية بين الأردن ومصر جيد جداً، رغم وجود توترات إقليمية تؤثر على لوجستيات نقل الغذاء الذي لا يستغرق إلا أياماً قليلة.