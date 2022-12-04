شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أردنية رائدة تعمل في مجال النفط والغاز، عن حاجتها إلى اشغال عدد من الوظائف.



وبين إعلان الشركة الذي نشره ديوان الخدمة المدنية، أن الوظائف هي: ( مهندسي كهرباء، مهندسي ميكانيك، مهندسي آلات دقيقة وتحكم، فنيي كهرباء، فنيي آلات دقيقة وتحكم، فنيي ميكانيك، مشغلي غرفة تحكم، ضابط موارد بشرية وشؤون إدارية، ضابط موارد بشرية وشؤون إدارية رئيسي، ضابط سلامة عامة وصحة مهنية، مدخلي بيانات، مشرفي منصات، مشغلي منصات، فاحصي صهاريج، فنيي لحام.



ودعت من يرغب بالوظائف ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: ([email protected] ) وذلك خلال الفترة من 4/12/2022 إلى 8/12/2022





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