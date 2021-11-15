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الإثنين، 15-11-2021 11:10 ص

شركة العقبة للسكك الحديدية: لا مساس بحقوق قاطني الإسكانات الوظيفية

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الوكيل الاخباري- أكدت شركة العقبة للسكك الحديدية انه لن يكون هناك أي مساس بمكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الشركة الذين يقطنون الإسكانات الوظيفية وفقا للشروط الموضوعة لإشغال هذه الشقق واستحقاق ساكنيها الذين مضى عليهم فترة طويلة وهم يشغلونها.

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وقال مدير عام الشركة المهندس ياسر كريشان في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه الإسكانات التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي لاستقطاب العمالة المؤهلة للعمل في القطاع السككي، تعاقبت عليها مجموعات كبيرة من العاملين منذ تلك الفترة، وبعد ازدياد أعداد العاملين في المؤسسة أنشئت إسكانات إضافية في معان والعقبة منحت للعاملين ضمن شروط وضوابط معينة ووفق مفاضلة بين المتقدمين لإشغالها.


وبين كريشان انه وبعد نقل أعداد من العاملين إلى جهات حكومية وشركات في المحافظة أعطيت ميزة الإبقاء على الإسكانات الوظيفية للعاملين المنقولين، بالإضافة إلى الفئة التي ما زالت على رأس عملها في الشركة، وبقي الحال على ما هو عليه دون مساس بحق هذه الفئات في البقاء بالإسكانات الوظيفية الممنوحة لهم، نافيا صحة ما يثار من إشاعات حول إخلاء الإسكانات الوظيفية ورفع الأجور.


ونبه كريشان إلى ورود بعض الشكاوى من بعض العاملين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على سكن وظيفي، تتعلق بوجود فئة قليلة ومحدودة حصلت على السكن الوظيفي واعتبرته ملكية خاصة، وقامت بتأجيره لأطراف لا علاقة لها بمؤسسة سكة حديد العقبة أو خلفها القانوني شركة العقبة للسكك الحديدية ما يشكل تعديا على حقوق العاملين بالحصول على السكن الوظيفي.


وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الفئة وتصويب الأمر، لما يشكله من اعتداء على ممتلكات الشركة، وحرمان العاملين الذين ما زالوا على رأس عملهم من حقهم في الحصول على السكن الوظيفي.

 

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