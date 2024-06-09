الأحد 09-06-2024
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الأحد، 09-06-2024 09:14 ص

شركة الكهرباء الاردنية تهنىء بمناسبة اليوبيل الفضي

الملك


الوكيل الاخباري - يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة المهندس عثمان بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك  إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا المعظمة ، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية ، سألين المولى عز وجل ان يديم على جلالته موفور الصحة و العافية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.

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