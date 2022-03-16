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الأربعاء، 16-03-2022 10:10 ص

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

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الوكيل الإخباري - أهابت شركة الكهرباء الأردنية بالمواطنين عدم الإقتراب من شبكات الكهرباء لأي سبب كان، خلال المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة. 

وشددت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أهمية تفقد أسطح المنازل وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على شبكات الكهرباء، والإبلاغ عن أي أعطال أو أسلاك ساقطة على الأرض وعدم الاقتراب منها، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق الارضية.

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وعممت ارقام الاتصال للإبلاغ عن اي ملاحظة او إنقطاع كهربائي  :

العاصمة عمان    064696000
مدينة الزرقاء  3758000 /05
مدينة مادبا    3294141 /05
مدينة السلط   3493030 05

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