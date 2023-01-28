شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

الوكيل الاخباري- تبرعت شركة توزيع كهرباء الطفيلة ضمن مبادراتها الخيرية والتطوعية بـ 27 شاشة تلفزيونية جرى تركيبها في غرف المرضى في مستشفى الطفيلة الحكومي.

اضافة اعلان



وقال المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة عبد الحفيظ الخلفات في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذه المبادرة جاءت في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه دعم المجتمع المحلي ومؤسساته الصحية والخيرية، والتي تضطلع بها الشركة منذ تأسيسها كمساهمة منها في التنمية المستدامة ورفد القطاعات المختلفة بنواقصها واحتياجاتها، لافتاً إلى أن هذه المساهمة جاءت لسد جزءا من احتياجات غرف المرضى في المستشفى.



وقدر مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور أحمد المرايات، من جهته، جهود شركة توزيع الكهرباء في خدمة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في تطوير قدرات الواقع الصحي.



وأكد العديد من المراجعين للمستشفى، بدورهم، وجود بعض الاحتياجات لخدمة غرف المرضى من شاشات وثلاجات صغيرة وبعض الأجهزة الطبية وغيرها من احتياجات المرضى والمرافقين لهم، مطالبين الشركات في المحافظة برفد هذا الصرح الطبي باحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.