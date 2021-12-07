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الثلاثاء، 07-12-2021 11:02 ص

شركس: إصابات كورونا بلغت ذروتها في الموجة الثالثة وستبدأ بالانخفاض

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الوكيل الاخباري – قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس إن هناك ضغطا على المنحنى الوبائي وما تزال الاصابات تسجل ارتفاعا، كما أن النسبة الايجابية مرتفعة، مشيرا أن الوزارة تتبع رصد أسبوع وبائي ينتهي يوم الجمعة، ويتم مقارنته بالاسبوع السابق.

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وأضاف شركس في تصريحات إذاعية بأنه من المتوقع أن الإصابات بلغت ذروتها في هذه الموجة، ويتوقع أن تبدأ الاصابات بالانخفاض خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أننا لا زلنا في مرحلة الصعود بالمنحنى الوبائي.


وبين أن ذروة الإصابات قد تكون في الأسبوع الحالي أو القادم، مشيرا أن الأرقام في هذه الموجة خالفت التوقعات، سواء بالإصابات أو الوفيات، التي تبين أن الحالات المتوفية 90% منها من غير متلقي المطعوم، مؤكدا أن الشخص المطعم لديه نسبة حماية أعلى من غيره، وأن أغلب حالات الوفاة هم لكبار السن.


وحول تأخر ظهور نتائج فحص كورونا، قال شركس أنه تم التحقق وجرى حل المشكلة، وسيلمس المواطن تحسنا ملحوظا في سرعة إظهار نتائج الفحص، مبينا أن عدد العينات كان كبيرا جدا، وأنه تم تدارك الموضوع بزيادة عدد الشفتات.

 

وبين أن أي شخص قادم من الخارج وحاصل على شهادتي مطعوم عليه مراجعة مديرية التحول الالكتروني وتسجيل الشهادة على المنصة، شريطة أن تكون مختومة من دول معتمدة وتقرأ بكود.


وأضاف شركس أن مطعوم أسترازينيكا إذا لم يكن متوفرا فبإمكان متلقيه أخذ جرعة ثانية من نوع فايزر، وقد أثبتت الدراسات أن إعطاء جرعة استرازينيكا وجرعة فايزر يعطي مناعة عالية للجسم، وبإمكان إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من فايزر دون خطورة.


وحول المرضعات والحوامل، أشار شركس، إلى إن المطعوم آمن وأن الخطر يكمن في عدم التطعيم، ولا يؤثر على الجنين أو صحة الأم، مشيرا أن المطعوم ليس إلزاميا ويستعاض عنه بفحص PCR.


ونوه إن هذه الجائحة هي لغير المطعمين وهم الذين يكمن عليهم الخطر، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات سواء المتعلقة بالمطاعيم أو الإجراءات الحكومية، مؤكدا على أن مصدر المعلومة هو وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ولجنة الأوبئة.

 




 

 


 

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