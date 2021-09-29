شركس : إنجازات كبيرة للصحة في السيطرة على الأمراض السارية

الوكيل الاخباري - قال استشاري الأوبئة ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، إن لدى وزارة الصحة انجازات كبيرة تحسب لها في السيطرة على الأمراض السارية.



وأضاف شركس في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الأربعاء، إن برنامج التطعيم الوطني ساهم في السيطرة التامة على الأمراض المدرجة في برنامج التطعيم الوطني، وسطرت الوزارة نجاحا كبيرا في التصدي لجائحة انفلونزا الخنازير، وتعاملت باقتدار في التصدي لجائحة فيروس كورونا.



وأكد شركس أن الحكومة ممثلة بجميع القطاعات قامت بدورها في اتخاذ القرارات والاجراءات الكفيلة بالسيطرة على وباء كورونا، مشيرا الى أنها وفرت الفحوصات التشخيصية والمطاعيم وجهزت مستشفيات بغرف عزل وعناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي، وزودت المستشفيات بكوادر مؤهلة وتعمل باستمرار على تدريب المزيد من الكوادر المتخصصة.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية مثل لبس الكمامة والتباعد، والتوجه مباشرة لتلقي المطعوم للذين لم يتلقوه بعد، لأن المرحلة تتطلب الرقابة الذاتية والوازع الشخصي من قبل الاشخاص، حرصا على المصلحة العامة، مبينا أن حصول نسبة كبيرة من الناس على جرعتي المطعوم ساهم في الاستقرار الملحوظ للوضع الوبائي منذ اكثر من 10 اسابيع.

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