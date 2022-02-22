شركس: البنك المركزي تبنى أفضل الممارسات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن البنك المركزي ركز جهوده خلال السنوات الماضية على تعزيز الأمن السيبراني لدى المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي.



وقال، خلال افتتاح الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني بدورته الثالثة بعنوان: "الأمن السيبراني وتحديات الاستقرار المالي وجهوزية التحقيق الجنائي"، اليوم الثلاثاء، إن البنك أصدر تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية، لتكون بمثابة الركيزة في توجيه جميع مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر السيبرانية.



وبين شركس أن البنك المركزي عمل في مطلع العام الحالي على استحداث وحدة خاصة للاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي، بالشراكة مع القطاع المصرفي، والتي تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث باشرت الوحدة بوضع أطر الحوكمة والسياسات والتعليمات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز جاهزية وقدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر السيبرانية والاستجابة، وصولاً إلى وضع وتنفيذ برامج أمنية ومعايير لتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية، وقياس مستوى النضوج لكل مؤسسة.

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