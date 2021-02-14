شركس: التزام كبير في المدارس بالإجراءات الصحية

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، إن المدارس لا تعتبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا، وتأتي تصريحاته على وقع ارتفاع إصابات الفيروس في المملكة.

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وأوضح شركس في تصريحات صحافية ، أن إصابات القطاع التعليمي بالغالب تكون من خارج المدرسة، مؤكدا على وجود التزام كبير في المدارس من ناحية تطبيق البروتوكول الصحي.

وقال شركس إن وزارة الصحة تنظر لارتفاع إصابات ووفيات كورونا ونسبة إيجابية الفحوصات بقلق، مشددا على أننا بحاجة لالتزام أكبر بإجراءات السلامة العامة كارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف أن المصلحة العامة تقتضي أن لا نصل إلى نسبة عالية من إيجابية الفحوصات، مبينا أن لجنة الاوبئة اجتمعت وحددت نسبة 8% كـ"نقطة فاصلة"، التي ستراجع الإجراءات التنفيذية بعدها.



وبين ، أن نسبة الـ8%، تحتمل تسجيل عدد كبير من الاصابات ونسب عالية من إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي، لتتم مراجعة الإجراءات بعدها.



ولفت شركس، أن الحكومة ستدرس مصادر زيادة الحالات ومخالفات امر الدفاع، وستعالجها بنفس الطريقة التي تم فيها الانفراج والفتح، أي سيكون الأمر "تدريجيا".

وتابع "الحكومة الآن في مرحلة تقييم للإجراءات، وأنها بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين لتقييم الأمور".



وتحدّث اللقاح المضاد لكورونا، وقال "إن هناك إقبال من المواطنين، وستصل الأردن كميات إضافية من اللقاح".

واكد أنه سيتم زيادة عدد متلقي اللقاح ضد كورونا يوميا، ما سيزيد من الوقاية ضد الفيروس وقد يقلل من ارتفاع عدد الحالات.



وأضاف شركس أن حساب عدد حالات كورونا المتحور الموجودة بالأردن غير مجد، مستدركا قوله بأن المجدي هو الالتزام بأساليب الوقاية والعزل المنزلي للمصابين.

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