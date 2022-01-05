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الأربعاء، 05-01-2022 02:48 م

شركس المحافظ الثامن للبنك المركزي منذ نشأته

شركس


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين الدكتور عادل شركس محافظا للبنك المركزي، خلفا للدكتور زياد فريز.

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ومع قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور شركس محافظا للبنك المركزي لقيادة دفة السياسة النقدية في المملكة، يعد 8 المحافظين الذين عملوا على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة منذ تأسيس البنك في عام 1963، ليساهم في تحقيق رؤية البنك والمتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المنشودة في المملكة .


وأسندت مهمة محافظ البنك المركزي لـ "خليل السالم" من الفترة 1963 إلى 1973، تلاه محمد سعيد النابلسي من عام 1973 - 1985، ثم حسين القاسم من الفترة 1985 - 1989، ثم جرى تعيين النابلسي لفترة ثانية استمرت من 1989 - 1994، ثم الدكتور زياد فريز من عام 1994 - 2000، تلاه الدكتور أمية طوقان للفترة من عام 2001 الى 2010، تلاه الشريف فارس شرف للفترة من عام 2010 -2011 ، وبعده محمد سعيد شاهين للفترة من 2011- 2012 ، ليتم تعيين الدكتور فريز لولاية ثانية استمرت من عام 2012 إلى تاريخ اليوم، ليستقر قرار مجلس الوزراء اليوم بتعيين شركس والذي بدأ عمله في البنك المركزي في عام 1991 وأنهى دراسة الدكتوراه من جامعة نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأميركية، ودراسة الماجستير والبكالوريوس من جامعة اليرموك.


وتدرج شركس في تولي المهمات في البنك، حيث عمل في عدة وظائف دائرة الابحاث ورئيس قسم الشؤون النقدية، والمدير التنفيذي لدائرة الأبحاث، كرئيس فريق قطاع الخدمات المالية وعضو اللجنة التنسيقية لرؤية الأردن 2025.


وعمل أيضا رئيسا لمجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، ورئيس لجنة التسليف، ونائب رئيس لجنة الاستثمار، ونائب رئيس لجنة الموارد البشرية، وعضو اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في البنك المركزي الاردني، ليتسلم منذ عام 2012 مهامه كنائب لمحافظ البنك المركزي.


كما عمل الدكتور شركس كأستاذ غير متفرغ في عدد من الجامعات الامريكية والمحلية، وله أبحاث علمية منشورة في كبرى المجلات العلمية، وحصل شركس على عدة جوائز تقديرية.


 




 

 


 

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