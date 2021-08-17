شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

الوكيل الاخباري- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، على أهمية المطاعيم في الوقاية من الأمراض السارية والمعدية، وأهميتها في تخفيض نسبة المرض والوفيات الناجمة عنه.

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واشار في تصريح صحفي ،اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيم الذي حمل عنوان "المطاعيم تقربنا من بعض"، الى ان الدليل على صحة هذه التصريحات، ان حملة التطعيم التي نفذت منذ ظهور مرض الجدري، ادت الى استئصال المرض بشكل كبير منذ سنوات عديدة حيث لم تسجل اي حالات منذ عام 1978.

واشار الى ان وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة لعملية التطعيم والبرنامج الوطني للتطعيم، وتسعى الى تغطية نسبة كبيرة من الفئات التي يجب ان تطعم، عن طريق المراكز الصحية والمدارس ومخيمات اللاجئين، اضافة الى فئات المناطق النائية والفئات المتنقلة للوصول الى اكبر عدد ممكن من الناس المطعمين، ما يحقق التغطية الكاملة وحماية المجتمع ووقايته من هذه الامراض.