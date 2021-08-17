الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

895 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

انتحار عشريني في الزرقاء

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

الأردن يعرب عن قلقه حيال ما يحدث في أفغانستان

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

تراجع أسعار النفط عالميا

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

الثلاثاء، 17-08-2021 01:12 م

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

6afd0dceb02c442a2f87535d3420bbe4


الوكيل الاخباري- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، على أهمية المطاعيم في الوقاية من الأمراض السارية والمعدية، وأهميتها في تخفيض نسبة المرض والوفيات الناجمة عنه.

اضافة اعلان


واشار في تصريح صحفي ،اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيم الذي حمل عنوان "المطاعيم تقربنا من بعض"، الى ان الدليل على صحة هذه التصريحات، ان حملة التطعيم التي نفذت منذ ظهور مرض الجدري، ادت الى استئصال المرض بشكل كبير منذ سنوات عديدة حيث لم تسجل اي حالات منذ عام 1978.

 

واشار الى ان وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة لعملية التطعيم والبرنامج الوطني للتطعيم، وتسعى الى تغطية نسبة كبيرة من الفئات التي يجب ان تطعم، عن طريق المراكز الصحية والمدارس ومخيمات اللاجئين، اضافة الى فئات المناطق النائية والفئات المتنقلة للوصول الى اكبر عدد ممكن من الناس المطعمين، ما يحقق التغطية الكاملة وحماية المجتمع ووقايته من هذه الامراض.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bawabeh

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

قرار

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

820211513240428012459

الأردن يعرب عن قلقه حيال ما يحدث في أفغانستان

تمام

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

611b7caf534e8

إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

8202129614150392830

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

أخبار متعلقة
الصحة

الصحة : بانتظار حصيلة إصابات كورونا في نهاية الأسبوع

الصحة

الصحة تعلن مراكز تطعيم من لديهم حساسية

w

إعطاء أكثر من 96 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس خلال 24 ساعة في الأردن

1-1379769

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

الصحة

الصحة : إعادة نظر بالقرارات إذا استمر ارتفاع إصابات كورونا

w

مراكز التطعيم بفايزر للجرعة الاولى - اسماء