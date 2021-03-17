الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 07:58 م

شركس: المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط

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الوكيل الاخباري  - أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية في وزارة الصحة غازي شركس أن المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط، موضحا أن عدد الدخولات للمستشفيات اكبر من حالات الخروج، وهذا يؤدي الى ضغوط على المنظومة الصحية ايضا.
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وقال شركس خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني  إن الأردن دخل في موجة تحتاج الى فترة حتى تصل الذروة مشيرا إلى أنه يعتقد أن الاسبوع الحالي هو الذروة، وقد تكون الذروة الاسبوع المقبل.

وبين أنه بعد الوصول الى ذروة الموجة تبدأ حالات الاصابة بالانخفاض.

 




 

 


 

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