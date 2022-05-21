شركس : هذه اسباب الإصابة بمرض جدري القرود

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مساعد الأمين العام السابق بوزارة الصحة غازي شركس أن ظروف انتقال جدري القرود من إنسان الى الإنسان ليست سهلة .



وأضاف في منشور له على "ألفيسبوك" :" مرض جدري القرود .. علينا الحذر وليس الهلع .. نحذر لأن حالات الاصابة بالفيروس سجلت في عدة دول وبعضها مرتبط بالسفر الدولي وانه سبق حدوث فاشيات بالمرضى .. المرض ينتقل بالتلامس اللصيق مع الجلد المتشقق وسوائل وافرازات ودم المصاب .. المرض يتركز في مناطق معينة في افريقيا ويمكن ان ينتقل الى خارجها والعائل الخازن له لا يزال غير معروف على وجه الدقة .. ينتقل من الحيوان الى الانسان وينتقل من انسان الى انسان ولكن ظروف انتقاله من انسان الى انسان ليست بسهولة انتقاله من حيوان الى انسان ،الرصد ضروري على المنافذ الحدودية".



وختم بالقول " أساس المكافحة وسائل الوقاية والتحري عن المصابين لمنع دخول الفيروس الى البلد .. ونكرر الحذر مطلوب وليس الهلع" .

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