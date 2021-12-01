شركس يتفقد العيادة الطبية في معبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - تفقد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، يرافقه السفير التشيكي في عمان يوزف كوتسكي، اليوم الأربعاء، العيادة الطبية التي جرى تحديثها في معبر جسر الملك حسين، ضمن مشروع إدارة الحدود الممول بمنحة من قبل حكومة جمهورية التشيك.

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وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتجديد وتأثيث منشأة التدريب، ومركز مراقبة فيروس كورونا، ومركز مراقبة نظام تحليل معلومات الهجرة، والبيانات (ميداس) في مقر الوزارة، كما جرى توفير المعدات المكتبية ومعدات تكنولوجيا المعلومات للمنشآت.



وبحث شركس والسفير التشيكي خلال اجتماع، التعاون المشترك بين البلدين، والمنحة التي جرى تقديمها لتأسيس وتأثيث مركز للاتصال في مقر الوزارة، للتنسيق والتبليغ فيما يخص المعابر الحدودية.



وأطلع السفير كوتسكي على مركز الاتصال في الوزارة، مشيدا بجهود الكوادر الصحية في مكافحة وباء كورونا.



وثمنت وزارة الصحة التبرع السخي من جمهورية التشيك للعيادة ومركز الاتصال.