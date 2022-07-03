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الأحد، 03-07-2022 08:00 م

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال استشاري الصحة العامة والأوبئة الدكتور غازي شركس ان المخاوف تتزايد حاليا من احتمال حدوث زيادة مضطردة في حالات covi19 وهو امر وارد حيث انه لم يثبت لغاية الان بأن الاصابة او اللقاح تعطي مناعة كاملة ولهذا فان زيادة عينات ال pcr اليومية تسهم في تحديد مستوى الوباء محليا وهذا ما تقوم به وزارة الصحة الان .

واضاف انه من المستبعد ان تصل مستويات الاصابة الى مثيلاتها في الموجات السابقة ولكن من المهم ان يلتزم من لديهم مناعة ضعيفة بالاجراءات الاحترازية من الفيروس كنوع من الوقاية حتى من الامراض التنفسية الاخرى .

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 26 لعام 2022 خلال الفترة بين 25 حزيران/يونيو إلى الأول من تموز/يوليو، مقارنة مع 881 إصابة خلال الاسبوع الوبائي السابق وبارتفاع نسبته 51 %.

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