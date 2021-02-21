شركس ينصح الاردنيين بتجاوز الأعراس وبيوت العزاء والولائم

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، في وزارة الصحة، غازي شركس، إن على الأردنيين، تجنب الاماكن المغلقة، سيئة التهوية، والمزدحمة.وأضاف شركس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن كورونا ليس مؤامرة، والمطاعيم فعالة.ونصح شركس الأردنيين، بتجنب الإشاعات حول الوباء والمطعوم، والالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، الذي يمثل وقاية فاعلة وخاصة للمصابين بالفيروس المتحوركما نصحهم، بتجاوز الأعراس وبيوت العزاء والولائم، والتجمعات غير المبررة.وقال إنه يجب الالتزام بالكمامة والتعقيم والتباعد الجسدي، مستدركا أن كثرة تداول الأخبار السلبية وتكرارها يبعث الكآبة في النفوس.