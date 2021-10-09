شركس ينفي تصريحات منسوبة اليه حول اجراءات تشديدية واغلاقات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مساعد الأمين العام لوزارة الصحة، غازي شركس، السبت، تصريحه لأي وسيلة إعلام، حول التوجه لإجراءات تشديدية خلال الفترة المقبلة.



وقال شركس : "وصلني عدة اتصالات عن اشاعات بخصوص تصريحات منسوبة لي مع cnn عن اجراءات تشديدية واغلاقات ، وكل ما ورد عار عن الصحة ولم اصرح بشيء وهي محض اشاعات، اياكم والاشاعات ومن يصطاد في الماء العكر ، خذوا الكلام من فم المسؤول مباشرة وليس من مواقع التواصل " .

اضافة اعلان