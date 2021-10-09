السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: مقتل 7 إرهابيين بقصف للطيران الحربي في ديالى

بريطانيا: 133 وفاة و 34950 إصابة بفيروس كورونا

افتتاح مركز دفاع مدني القصر في محافظة الكرك

شركس ينفي تصريحات منسوبة اليه حول اجراءات تشديدية واغلاقات

نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات - رابط

الخارجية تعزي بضحايا التفجير الإرهابي في أفغانستان

لقاء يبحث تحديات قطاع الالبسة

المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لبناء أردن ديموقراطي

غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

الرئيس الايطالي: حان الوقت للعمل على أزمة المناخ

السبت، 09-10-2021 06:34 م

شركس ينفي تصريحات منسوبة اليه حول اجراءات تشديدية واغلاقات

9202129223440890945077


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مساعد الأمين العام لوزارة الصحة، غازي شركس، السبت، تصريحه لأي وسيلة إعلام، حول التوجه لإجراءات تشديدية خلال الفترة المقبلة.

وقال شركس : "وصلني عدة اتصالات عن اشاعات بخصوص تصريحات منسوبة لي مع cnn عن اجراءات تشديدية واغلاقات ، وكل ما ورد عار عن الصحة ولم اصرح بشيء وهي محض اشاعات، اياكم والاشاعات ومن يصطاد في الماء العكر ، خذوا الكلام من فم المسؤول مباشرة وليس من مواقع التواصل " . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

افتتاح مركز دفاع مدني القصر في محافظة الكرك

r

نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات - رابط

رئاسة

الخارجية تعزي بضحايا التفجير الإرهابي في أفغانستان

920219193357725015762

لقاء يبحث تحديات قطاع الالبسة

w

المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لبناء أردن ديموقراطي

102021716568786627996

الجبور: كورونا عززت من القناعات بأهمية القطاع البريدي

أخبار متعلقة
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كورونا 3

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وزارة الصحة

الصحة تعلن مراكز تطعيم الجرعة المعززة لمن يعانون من نقص المناعة

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم