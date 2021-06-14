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الإثنين، 14-06-2021 06:50 م

شروط تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالاردن

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 الوكيل الاخباري  - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي المطعوم الخاصة بذلك للوقاية من الاصابة من فيروس كورونا، مبينة التعليمات اللازم اتباعها لتقديم موعد الجرعة الثانية لمن يرغب لغايات السفر والذي سيكون في مبنى مستشفى الامير حمزة/ المدرج.
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ونوهت الوزارة إلى الانتباه لموعد انتهاء مدة الحد الادنى اللازمة بين موعد الجرعة الاولى والجرعة الثانية لكل نوع من انواع المطعوم المتلقى.

واوضحت في السياق ذاته للذين هم فوق سن الـ 18 عاما، انه لن يتم قبول اي طلب لتقديم موعد الجرعة الثانية الا بعد مرور 21 يوما من الجرعة الأولى لمطعوم فايزر، ومرور 42 يوما من الجرعة الأولى لمطعوم استرازينيكا، ولغايات السفر جواً لا بد من احضار تذكرة سفر مؤكدة ومدفوعة حسب الأصول (مرفق وصل مالي أو رقم التأكيد الإلكتروني للتذاكر التي يتم شراؤها عبر الإنترنت)، (تأشيرة أو اقامة أو ختم الخروج والعودة للمسافر براً أو بحراً ) .

وبينت الوزارة أن على طلاب الجامعات الذين يرغبون بتلقي الجرعة الاولى من المطعوم لغايات السفر، وتقل اعمارهم عن 18 عاما وتزيد عن 17، تقديم طلب في نفس المكان مصطحبين معهم الاوراق الثبوتية اللازمة (قبول الجامعة، تذكرة السفر مدفوعة مسبقا مع الوصل المالي، وتشترط موافقة الامين العام لشؤون الاوبئة والامراض السارية من خلال مديرية الامراض السارية)

 




 

 


 

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