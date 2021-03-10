شروط قاسية لترخيص الحضانات المنزلية

الوكيل الإخباري - تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، عن وضع "شروط قاسية جدا" فيما يتعلق بترخيص الحضانات المنزلية، و"تجري هذه التعليمات حاليا ضمن القنوات التشريعية ستطبق حال صدورها".

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وقال مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية، محمد الجبور، إنه "تم السير في إجراء تعليمات تُعنى بتراخيص الحضانات المنزلية. حاليا لا يوجد أي تشريع يسمح بفتح حضانات منزلية معتمدة وصادرة من وزارة التنمية كونها الجهة المختصة".



"تأكدنا أن هناك أسرا تستقبل عددا من الأطفال وتقدّم لهم الرعاية كحضانة بديلة"، وفق الجبور.



وبين إلى "أنه تم وضع شروط قاسية جدا في موضوع التعليمات التي تسير في القنوات التشريعية وسيتم الإعلان عنها عند صدورها وتطبيقها على أرض الواقع حتى نكون قادرين على رقابة هذا النوع من الحضانات".

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