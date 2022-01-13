شروط لدخول حملة الجوازات الأجنبية عبر جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، عن السماح للمسافرين من حملة الجوازات الأجنبية بالقدوم والمغادرة عبر جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم الخميس.

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وقالت الإدارة، في منشور لها عبر "فيسبوك" إنه يسمح بقدوم حملة الجوازات الأجنبية والمغادرة ضمن الشروط التالية: إبراز شهادة مطعوم كورونا لجميع المسافرين من حملة الجوازات الأجنبية، وإبراز فحص pcr سلبي النتيجة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة قبل موعد المغادرة.



ودعت الراغبين بالمزيد من الاستيضاح التواصل على الأرقام التالية: (053581030/ 05581615).

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