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الأحد، 02-05-2021 02:47 م

شروط وتفصيلات لقبول الطلبة في المدارس الحكومية وتغييرات هامة على نظام التسجيل

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم كافة تفاصيل التسجيل في المدارس لمرحلة KG2 حيث اكدت الوزارة ان التسجيل سيستمر لغاية الخميس 10 حزيران.

ونشرت التربية رابطا بالمدارس الحكوميَّة التي تحتوي على رياض أطفال :

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https://apps.moe.gov.jo/app2/KGSchools

وبينت ان الوثائق المطلوبة للتسجيل على النحو التالي :


- صورة مُصدَّقة عن شهادة الميلاد
- بطاقة_التطعيم الأصليَّة
- صورة عن دفتر العائلة
- صورتان شخصيَّتان للطِّفل/الطفلة
- التقارير الطبيَّة الخاصَّة بـ الطفل/الطفلة، إن وُجدَت

ونشرت الوزارة ملاحظات هامة منها : 

- التسجيل بحضور ولي الأمر للمدرسة، دون اصطحاب ابنه/ابنته.


- الالتحاق بالمستوى الثاني من رياض الأطفال (KG2)، لا يُعد شرطًا للقبول في الصف الأول الأساسي وفق قانون التربية والتعليم المعمول به حاليًا.


- أولويَّة القبول لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدَّرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات، منها أطفال الأسر الأشد فقرًا (شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك)، والأطفال الأقرب للمدرسة، إضافة إلى الأطفال من أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة، وبما لا يزيد على 20% من مجموع الأطفال المقبولين.


- تجتمع اللجان المُختصَّة بعد انتهاء فترة التسجيل لتحديد المقبولين وفق الأولويات.

 




 

 


 

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