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الأربعاء، 01-12-2021 10:01 ص

شريطة الذبح وإزالة "اللية" .. الزراعة تسمح باستيراد الخراف الجورجية

الخراف الجورجية


الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي توجه الوزارة لدراسة استيراد اللحوم من عدة دول من بينها جورجيا بشروط.

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وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم استيراد الأغنام المذبوحة من جورجيا لتشابه الأغنام الحية مع البلدية من ناحية شكل العيون ووجود "اللية".

 

وأضاف أن الوزارة ستشترط إزالة "اللية" من جسم الأغنام المذبوحة قبل السماح باستيرادها حتى لا يتم بيعها للمواطنين في السوق على أنها لحوم بلدية.

 

وأشار المجالي إلى تقدم مستثمرين أردنيين ومربي أغنام في جورجيا بطلبات لتصدير اللحوم إلى الأردن وتعمل الوزارة حاليا على دراستها.

 

وأوضح أن الإنتاج المحلي من اللحوم يشكل 38% من حاجة السوق المحلي فيما تغطي الوزارة النقص من خلال استيراد الأغنام واللحوم المذبوحة من عدة مصادر وبأسعار منافسة.


وبيّن المجالي أنه لا يوجد أي موانع للاستيراد من أي دولة في العالم طالما أنه لا يوجد أي مانع صحي أو وبائي في تلك الدول وأيضا ألا تكون مشابهة للأغنام المحلية من ناحية الشكل أو اللون.

 

وشدد على تعاون الوزارة مع أي مستثمر يرغب في استيراد اللحوم من أي دولة في العالم وفقا للشروط المعلنة.

 

يشار إلى أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات التقى قبل أيام مع مستثمرين أردنيين ومربي أغنام في جورجيا وبحث معهم المعيقات أمام استيراد الأردن للحوم الجورجية بسبب تشابهها من الأغنام المحلية.


وقال الحنيفات إن الوزارة تعمل على تنوع مصادر اللحوم المستوردة، وذلك للوصول إلى جودة عالية وسعر منافس للمستهلك، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة المطالبات كافة في الأيام المقبلة بما يضمن حماية الأغنام المحلية ووصول المنتج الأفضل من اللحوم للمستهلك الأردني.

 




 

 


 

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