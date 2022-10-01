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شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

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السبت، 01-10-2022 03:25 م

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

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الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك صباح اليوم السبت الموافق 1/10/2022 الشعار الجديد الخاص بالدائرة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها منذ عام 1922 .اضافة اعلان


يُشار إلى أن دائرة الجمارك تزامنت بداياتها مع تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وتم إنشاء أول إدارة جمركية وسميت آنذاك بمديرية المكوس والإحصاء العام، والتي ارتبطت إداريًا برئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 1922 ولغاية 1925، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وبعد ذلك ارتبطت المديرية بوزارة المالية وتم تسميتها بمديرية الجمارك والمكوس، خلال الفترة  1935- 1928.

وبعدها تم ربطها بمجلس الوزراء، ومن ثم ارتبطت بوزارة الصناعة والتجارة وسميت بمديرية الجمارك والصناعة والتجارة، وذلك خلال الفترة من 1935 ولغاية 1951، وتم تسميتها بوزارة التجارة/ الجمارك.

وفي عام 1956 تم إعادة ارتباطها بوزارة المالية وسميت وزارة المالية/ الجمارك، ومنذ عام 1983 سُميت بدائرة الجمارك الأردنية.

بدوره، قام مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتقديم رسالة تهنئة وتبريك إلى كافة منتسبي الجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس دائرة الجمارك، التي نعتز ونفتخر بها، مؤكدًا بأن نبقى الرواد بتقديم أفضل الخدمات لبلدنا تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 




 

 


 

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