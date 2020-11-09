شعار جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شعارها الجديد المستوحى من شجرة الزيتون التي تعبر عن مفاهيم الاستدامة والنمو والعطاء من جيل إلى جيل، وهو ما يتوافق مع مرتكزات المؤسسة ورسالتها ورؤيتها.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن شعارها الجديد يأتي من شجرة الزيتون لما تحمله من مدلولات العطاء والنمو والديمومة، وهو ما يتوافق مع جوهر الضمان الاجتماعي في تعزيز ركائز ومفاهيم الحماية الاجتماعية، واستدامة نظامه التأميني لكافة الأجيال.



وأضافت المؤسسة أن شعارها الجديد جاء على شكل شجرة الزيتون متضمناً مجموعة من المنحنيات المتناسقة فيما بينها لتكوين الشكل المائل لساق الشجرة التي تحمل الورق والثمار، وذلك لإضفاء روح الحياة والعطاء، إضافة إلى رسم الجذور لتتماشى مع انسيابية الشجرة لتعطي مدلولاً متمثلاً بأصالة الشجرة من خلال جذورها المعبرة عن عطائها.



ويأتي تبنّي هذا الشعار تزامناً مع موسم جني ثمار الشجرة المباركة التي تمثل في رمزيتها الانتقال إلى مرحلة العطاء بعدما تمكنت المؤسسة من توسعة مظلتها لتشمل شريحة واسعة من العاملين ولتشمل في قانونها كل شخص يعمل على أرض المملكة.



وتعبر الأوراق الخمس التي تضمنها الشعار عن التأمينات المطبقة حالياً بما في ذلك التأمين الصحي الذي ستعمل المؤسسة على البدء بتطبيقه في المستقبل القريب، فيما تُعبر الثمار عن رمزية المنافع التي تقدمها المؤسسة.



وبيّنت المؤسسة أنه تم استخدام لونين في تصميم شعارها الجديد وهو الاخضر الزيتوني للساق والأوراق والثمار والذي يعبر عن النمو والخير والعطاء الذي يتفق ورسالة المؤسسة، أما اللون الثاني فهو اللون البني الذي تم استخدامه مع الجذور ليعبر عن الثبات والاستقرار والأمان.



يُشار إلى أن المؤسسة نفذت تصميم هذا الشعار بالتعاون مع شركة مجموعة طلال أبو غزالة وشركاه.



