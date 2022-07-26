الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار الذهب الثلاثاء في المملكة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

هيئة الاتصالات: المسافة والأجسام الصلبة قد تخفض جودة الواي فاي

بايدن يقع في خطأ مطبعي ويتعرض للانتقاد

ضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وفيات الثلاثاء 26-7-2022

الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما.. لماذا يجب أن نهتم؟

شعبة السيطرة على العدوى تطلق ورشة تدريبية خاصة بالمضادات الحيوية

النفط يواصل الارتفاع لليوم الثاني عالمياً

الصفدي في زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بخارست

الثلاثاء، 26-07-2022 08:52 ص

شعبة السيطرة على العدوى تطلق ورشة تدريبية خاصة بالمضادات الحيوية

294435987_2341007649372060_3799464673215881938_n


الوكيل الإخباري- أطلقت شعبة السيطرة على العدوى بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، في مدينة الحسين الطبية ورشة تدريبية حول مضادات الميكروبات المقاومة للجراثيم وسياسة تقييد صرف مجموعة من المضادات.

اضافة اعلان


واشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بالجهود الجبارة التي تبذلها شعبة السيطرة على العدوى وفرقها المنتشرة في الخدمات الطبية الملكية خلال جائحة كورونا، اضافة للجهود التي تبذلها للتصدي للفيروسات والميكروبات. 


وتحدثت رئيسة شعبة السيطرة على العدوى المقدم الطبيبة علياء خليفات عن خطر مقاومة المضادات الحيوية وعن دور شعبة السيطرة على العدوى في مكافحة الامراض المعدية ومنع انتشارها ودور الشعبة خلال جائحة كورونا.


وبينت مسؤول السيطرة على العدوى الرائد أمل عبيدات في محاضره لها عن مضادات الميكروبات مقيدة الصرف، والتي تتضمن مجموعة من مضادات الميكروبات التي تم وضع قيود على صرفها للتقليل من استهلاكها للحفاظ على حساسيتها والتقليل من مقاومة الجراثيم لها.


واستعرضت الرائد طبيب شادن الصرايرة جدول حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية، التي تم اصداره من مختبر الاحياء الدقيقة في مركز الاميرة ايمان وشرح آلية استخدامه.


يشار الى ان هذه الورشة تعتبر الاولى التي تطلقها شعبة السيطرة على العدوى ويتبعها عدة ورشات مماثلة في المستشفيات الطرفية.


حضر الورشة التدريبية عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8804

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

62df876da0df8

هيئة الاتصالات: المسافة والأجسام الصلبة قد تخفض جودة الواي فاي

Sala_de_cine

الزرقاء :عرض فيلم المخدوعون في نادي أسرة القلم

fanari-1520x1000-1-e1637007183374

ضبط 20 مخالفة قطع إشارة حمراء على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

0L5A9566

توقف التطعيم ضد كورونا في بيت شباب عمان

الصفدي 2

الصفدي في زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بخارست