شعبة السيطرة على العدوى تطلق ورشة تدريبية خاصة بالمضادات الحيوية

الوكيل الإخباري- أطلقت شعبة السيطرة على العدوى بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، في مدينة الحسين الطبية ورشة تدريبية حول مضادات الميكروبات المقاومة للجراثيم وسياسة تقييد صرف مجموعة من المضادات.

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واشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بالجهود الجبارة التي تبذلها شعبة السيطرة على العدوى وفرقها المنتشرة في الخدمات الطبية الملكية خلال جائحة كورونا، اضافة للجهود التي تبذلها للتصدي للفيروسات والميكروبات.



وتحدثت رئيسة شعبة السيطرة على العدوى المقدم الطبيبة علياء خليفات عن خطر مقاومة المضادات الحيوية وعن دور شعبة السيطرة على العدوى في مكافحة الامراض المعدية ومنع انتشارها ودور الشعبة خلال جائحة كورونا.



وبينت مسؤول السيطرة على العدوى الرائد أمل عبيدات في محاضره لها عن مضادات الميكروبات مقيدة الصرف، والتي تتضمن مجموعة من مضادات الميكروبات التي تم وضع قيود على صرفها للتقليل من استهلاكها للحفاظ على حساسيتها والتقليل من مقاومة الجراثيم لها.



واستعرضت الرائد طبيب شادن الصرايرة جدول حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية، التي تم اصداره من مختبر الاحياء الدقيقة في مركز الاميرة ايمان وشرح آلية استخدامه.



يشار الى ان هذه الورشة تعتبر الاولى التي تطلقها شعبة السيطرة على العدوى ويتبعها عدة ورشات مماثلة في المستشفيات الطرفية.



حضر الورشة التدريبية عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية.

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