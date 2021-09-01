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الأربعاء، 01-09-2021 11:32 ص

شقيق الخصاونة لـ الوكيل : حسام سقط من مكان مرتفع ولم يشرب الماء لأيام

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رشيد الخصاونة شقيق الأردني الذي تم العثور عليه في تركيا حسام عن الحالة الصحية للأخير، خاصة بعد سقوطه من مكان مرتفع  .

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ولفت الخصاونة الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن حسام ما زال يتواجد في أحد المستشفيات في اسطنبول ويتماثل للشفاء .

 

وقال " هنالك أمور لم يعد يتذكرها خاصة المتعلقة بزيارته العائلية إلى تركيا وقد نصحه الأطباء بضرورة استكمال العلاج الطبيعي حال عودته إلى المملكة ".

 

وبين أن حسام سيصل إلى المملكة الأحد أو الاثنين من الأسبوع القادم ، مشيرا أن الحالة الصحية ازدادت ت سوءا بعد أن وقع أرضا ما أدى إلى عدم إدراكه للزمان والمكان.

 

وأوضح أنه يتم متابعة حالته الصحية وتابع " الأمور تسير بخير والحمد الله ".

 

"عدم شربه الماء لأيام والمشي لمسافات لفترات طويلة في شوارع اسطنبول أدى إلى سقوطه من مكان مرتفع وبالتالي فقدانه للوعي مرة أخرى حيث ارتفاع درجات الحرارة منذ تاريخ 6 حتى 26 آب وبالتالي دخوله في غيبوبة يتلقى لأجلها العلاج" .

 

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