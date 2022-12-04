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الأحد، 04-12-2022 02:54 م

شقيق الشاب الأردني الطورة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته

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الوكيل الإخباري - روى شقيق الشاب الراحل علاء يونس الطورة تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته أمس السبت.

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وقال حمزة الطورة، في منشور له عبر فيسبوك، إن شقيقة الراحل علاء عندما عاد من تونس بعد ختام بطولة كمال اجسام، فتح معه النظام الغذائي وبعد أن تناول وجبة يحبها وتناول الحلويات وارتفع عنده ضغط الدم والسكر مما أدى الى تضخم في عضلة القلب ووفاته.


ونوه الى أنه بقي لساعات طويلة يداعب أطفاله الأربعة وكأنه يودعهم.


وتاليا نص المنشور كاملا:
"انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا خوي ويحسن اليك…
انا حاب اوضح سبب الوفاة لاخي وحبيبي البطل المغفور له بإذن الله علاء يونس علي واكيد الابطال والمدربين رح يفهمو عن شو بحكي.


المرحوم كان راجع من بطولة في تونس قبل اسبوع وزي ما كنتم تتابعونه كان واصل لمرحلة ممتازة من المستوى للعبة كمال الاجسام لفئة الفيزيك وهاي المرحلة بتصل بعد معاناة مع اكل الدايت والنظام الغذائي الصحي الخالي من السكريات والدهون والمواد الحافظة إلى آخره ..ليصل لمرحلة نشفان للجسم من الدهون لإبراز تفاصيل الجسم العضلي وهاي بتكون من اصعب واخطر المراحل لفترة طويلة بتتفاوت من 3الى 6 شهور، ولما يخلص من البطولة ببلش يفتح النظام الغذائي تدريجيا وبحذر بس اخي للأسف قدر الله ما شاء فعل فتحه النظام الغذائي من 4 ايام وكانت ليلة امس الليلة الي انتقل فيها إلى رحمة الله تعالى.


كان نفسه بأكله بحبها كثير وبعدها بالليل اكل حلويات بشراهة من نفسه، وأدت هاي الكميات الى ارتفاع ضغط الدم والسكر مما أدى إلى تضخم في عضلة القلب لوفاته.


…بس هوا كان بهاي الليلة مبسوط كثير وظل لساعات متأخرة بالليل يلاعب اولاده الاربعة ويحتضنهم كأنه كان حاسس انو بودع فيهم عن غير عادة….


وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب علاء يونس ابو مديغم الطورة إثر نوبة قلبية حادة.

ونعت عائلة الطورة فقيدها الشاب سائلة له الرحمة والمغفرة.

وسيكون العزاء في لجنة تحسين المخيم وصلاة الجنازة في مسجد الفردوس.

 




 

 


 

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