الأربعاء 24-07-2024
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الأربعاء، 24-07-2024 11:34 ص

شقيق معالي ناصر الشريدة في ذمة الله

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الوكيل الاخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاربعاء المهندس سامر سلطان الشريدة زوج الفاضلة سميرة قدورة ووالد سلطان و سوار وسيما وشقيق كل من معالي ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام وثائر ومحمد وسمر وسماح ونانسي وتمارا ويارا وإيناس وحلا . 

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وسيشيّع جثمانه الى مثواه الأخير غدًا الخميس من مستشفى الحسين للسرطان الى دير ابي سعيد للصلاة عليه ظهرًا في مسجد دير ابي سعيد الكبير . 

تُقبل التعازي للرجال يومي الخميس والجمعة في ديوان آل الشريدة في دير ابي سعيد من بعد صلاة الظهر ولغاية العاشرة مساءً . 


وتقبل التعازي للرجال يومي السبت والأحد في جمعية الريحاني مقابل مسجد الهمشري في خلدا من الساعة الرابعة عصرًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً . وتقبل تعازي النساء في نفس الجمعيّة لمدة ثلاثة أيام  اعتبارًا من يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا .

 




 

 


 

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