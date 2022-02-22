شكاوى حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء .. ومؤسسة المواصفات ترد

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الشكاوى الواردة على اسطوانات الغاز المنزلي باستمرار للتحقق منها.

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وبينت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء، إنها استقبلت منذ بداية العام الحاليّ (57) شكوى على اسطوانات الغاز المنزليّ، منها (8) شكاوى حول التعبئة بالماء بدل الغاز، وتمّت متابعتها جميعها خلال الوقت المحدد، وتبيّن أن الأسطوانات مطابقة.



وأكدت أنها تكثف جولاتها على محطّات التعبئة ووكالات ومستودعات الغاز خلال الشتاء، حيث تمّ منذ بداية العام الحاليّ التحقق من (2855) اسطوانة غاز منزليّ لدى (130) وكالة ومستودع وسيارة غاز في الاردن.