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شكاوى حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء .. ومؤسسة المواصفات ترد

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الثلاثاء، 22-02-2022 12:11 م

شكاوى حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء .. ومؤسسة المواصفات ترد

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الشكاوى الواردة على اسطوانات الغاز المنزلي باستمرار للتحقق منها.

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وبينت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء، إنها استقبلت منذ بداية العام الحاليّ (57) شكوى على اسطوانات الغاز المنزليّ، منها (8) شكاوى حول التعبئة بالماء بدل الغاز، وتمّت متابعتها جميعها خلال الوقت المحدد، وتبيّن أن الأسطوانات مطابقة.


وأكدت أنها تكثف جولاتها على محطّات التعبئة ووكالات ومستودعات الغاز خلال الشتاء، حيث تمّ منذ بداية العام الحاليّ التحقق من (2855) اسطوانة غاز منزليّ لدى (130) وكالة ومستودع وسيارة غاز في الاردن.


وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع الشكاوى الواردة على اسطوانات الغاز بشكل عاجل و خلال يوم عمل واحد، وتستقبل الشكاوى عبر هاتف و”واتساب” الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على الرقم (065008080).

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