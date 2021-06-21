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الإثنين، 21-06-2021 02:04 م

شكاوى من ارتفاع أسعار الدواجن.. والصناعة والتجارة تتهرب من المسؤولية

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - شكا مواطنون من ارتفاع أسعار الدواجن بأنواعها، إضافة لتفاوت أسعارها من مكان لآخر في عدة محافظات في المملكة.

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وبدوره حاول الوكيل الإخباري التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة، تحديداً مع ناطقها الإعلامي ينال برماوي، إلا انه حول هذا السؤال لمدير رقابة الأسواق علي طلافحة، الذي حاولنا التواصل معه منذ الأمس دون إجابة، والذي أيضا أعاد المسؤولية بعد إجابته على الهاتف اليوم للناطق الإعلامي تبعاً لانشغاله باجتماع في محافظة العقبة.

 

وبالرجوع للناطق الإعلامي الذي يترتب عليه مسؤولية كبيرة في الإجابة على اسئلة الصحفيين، ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين، قال إن هذا من شأن مدير رقابة الأسواق، مخليا مسؤوليته منذ البارحة، لتبقى القضية في مهب الريح، مترامية بين ذلك وذاك.

 

 

 

 




 

 


 

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