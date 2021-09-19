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شكاوى من اكتظاظ الطلبة بمدرسة الزعفران للبنات في الجيزة

الأحد، 19-09-2021 04:44 م

شكاوى من اكتظاظ الطلبة بمدرسة الزعفران للبنات في الجيزة

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - شكا عدد من اولياء امور طالبات مدرسة الزعفران للبنات في الجيزة، من اكتظاظ الصفوف، والذي يصل إلى 35 طالبة في الشعبة، ما يؤثر على تحصيلهن العلمي.

واضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن رياض الأطفال في المدرسة ايضا، بحاجة الى شعبتين بدلا من شعبة واحدة، مشيرين إلى أن ساحة المدرسة غير معبدة وتشكل خطرا على سلامة الطالبات بسبب الحجارة الموجودة بها.

وقالوا إن المدرسة بحاجة إلى فتح شعب للصف الأول الثانوي والتوجيهي، وخاصة وأن غالبية الطالبات بعد الصف العاشر يتوقفن عن الدراسة لعدم وجود شعب في المدرسة، ويضطر اولياء امور الطالبات لعدم ارسالهن الى مدرسة نتل، لعدم توفر المواصلات اليها، ما يتسبب بحرمان عدد منهن من مواصلة تعليمهن.

من جهته، قال مدير تربية لواء الجيزة الدكتور جمال الحناوي، إنه لا يوجد استحداث شعب للمدرسة حاليا لما يترتب على ذلك من تعيين لمعلمين وطلب موازنة، مشيرا إلى أن استحداث شعب لرياض الاطفال موقوف من الوزارة . 

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