شكاوى من التلاعب بأسطوانات الغاز

الوكيل الاخباري -

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قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاثنين، إن 8 شكاوى وردت لها خلال العام الحالي، تتعلق بتلاعب بأسطوانات الغاز، مشيرة إلى تحويل 6 شكاوى إلى الادعاء العام في 2020.وردت بعض الشكاوى من المواطنين تتعلق بتلاعب بأختام أسطوانات الغاز، أخرى تتعلق بوجود ماء داخل الأسطوانة."دائما التلاعب يحدث بعد التعبئة وعند الموزعين. أحيانا البعض يوزع بشكل غير قانوني"، وفق بني خالد الذي قال: "نطلب من المواطن اسم الموزع حتى نستطيع متابعة الشكوى".وذكر أن "أي مواطن يشعر أن هناك تلاعبا بالأسطوانة أو بالختم يبلغ مؤسسة المواصفات على الهواتف وفريق الشكاوى جاهز على مدار 24 ساعة".