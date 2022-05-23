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الإثنين، 23-05-2022 11:36 ص

شكاوى من انتشار التسول في الجيزة

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون في لواء الجيزة من انتشار التسول بكثرة في اللواء، وخاصة في الأسواق الأمر الذي أصبح يشكل مصدرا للإزعاج والإرباك.

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وقالوا إن هذه الظاهرة ازدادت في الآونة الأخيرة معتبرينها غير مألوفة، اذ يلجأ المتسولون إلى مضايقة وإزعاج المواطنين، نتيجة شدة الإلحاح في الطلب من أكثر من شخص في نفس الوقت، وخاصة النساء والأطفال، ما يعيقهم عن قضاء حوائجهم أثناء التسوق، وبعضهم يقوم بالسير بشكل قريب جدا من المركبات، ما يشكل خطراً على حياتهم اضافة الى إرباك السائقين.


بدوره، قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب، إن لواء الجيزة جزء لا يتجزأ من العاصمة، وما تم إجراؤه في اللواء، طبق على مختلف مناطق العاصمة عمان.


وأضاف نقوم بتنفيذ حملات أسبوعية لمنطقة الجيزة بالتعاون مع البلدية والأجهزة الأمنية، لافتا إلى ضبط مجموعة من الأشخاص بين أحداث وبالغين، حيث تم تسليم البالغين للمركز الأمني ليحالوا للقضاء، فيما تم ايداع الأحداث في مراكز الأحداث وتحويلهم لمحكمة الأحداث.


من جانبه، قال مدير مكتب أوقاف الجيزة صالح الزبن إن التسول ظاهرة سيئة ومسيئة للوطن والمجتمع وتفقد الكرامة، مؤكدا ان الإسلام نهى عن التسول لحفظ الكرامة الإنسانية وصون النفوس البشرية من التعرض للذل والإهانة.


وأضاف أن الإسلام عالج الفقر والعوز بفرض الزكاة وبين مصارفها، وجعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء، إضافة الى توفير فرص العمل للقادرين من قبل ولي الأمر.


وبين أن التسول وسيلة للاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وأسلوبا لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى وجود جهات مختصة بمساعدة الفقراء في مؤسسات الدولة بهذا الأمر.

 




 

 


 

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