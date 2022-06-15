شكاوى من انتشار الحفر في الشوارع في معان

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون وسائقو مركبات في معان، من عدم توفر شروط السلامة العامة لمشروع أعمال الترقيعات والصيانة الذي تنفذه بلدية معان في عدد من الشوارع والأحياء وسط المدينة، موضحين أن الحفر تسببت بأضرار للمركبات والمشاة.

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وكان مواطنون وسائقو مركبات شكوا، اليوم الأربعاء، من أن أعمال مشروع الترقيعات والصيانة لشوارع معان والذي بدأت بلدية معان بتنفيذه الشهر الماضي، ولا زال العمل فيه مستمرا، لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة التي توفر الحماية للسيارات والمشاة، مؤكدين وقوع أضرار مادية وبشرية بسبب اتساع الحفر وعمقها وعدم وجود شواخص تحذيرية بالقرب منها.

وطالبوا البلدية باتخاذ إجراءات لتوفير شروط السلامة العامة لأعمال الحفريات، تفاديا لوقوع خسائر وأضرار بحق المشاة والمركبات.

ودعوا الى ضرورة تفعيل خطوط الشكاوى ما بين البلدية والمواطنين لتحديد مواطن الخلل والتعامل مع جميع المشكلات والأضرار الناتجة عن تلك الأعمال وما يستجد عنها.



من جهته، قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إن مشروع أعمال الترقيعات والصيانة المتعلق بشوارع معان يهدف إلى صيانة الشوارع وإزالة التشوهات الحاصلة، مبينا أن العمل في المشروع بدأ قبل ثلاثة أسابيع وسينتهي العمل به خلال شهر تموز المقبل، وأنه في عهدة المقاول.



ولفت الى وجود مهندس مختص لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع والتأكد من سير العمل كما ينبغي، مؤكدا أنه سيتم متابعة الملاحظات والشكاوى والتعامل معها بما يضمن السلامة العامة للجميع.