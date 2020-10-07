شكاوى من انقطاعات المياه في الرصيفة

الوكيل الإخباري - شكا عدد من سكان لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم بشكل متكرر وعدم انتظام فترات ضخها من قبل شركة توزيع المياه في المنطقة، ما يسبب لهم خسائر مادية كبيرة نتيجة اضطرارهم لشراء المياه عبر الصهاريج، اضافة الى دفعهم فواتير مياه لعدادات لا يستفيدون منها.

اضافة اعلان



وقال أحد المواطنين انه دفع اكثر من 30 دينارا خلال شهر أيلول الماضي لشراء المياه من الصهاريج لتغطية احتياجات عائلته من المياه للشرب واعمال البيت الاسبوعية، موضحا انه يسكن في منطقة العامرية ويعاني هو وجيرانه من انقطاع المياه بشكل متكرر ورغم تقديم عدة شكاوى للشركة الا ان الوضع لم يتغير حتى الان.



