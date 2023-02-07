شكاوى من انقطاع الكهرباء في مخيم البقعة

الوكيل الإخباري

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- شكا مواطنون في مخيم البقعة من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات بمناطق عدة داخل المخيم.وقال المواطنون خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم تأثروا بانقطاع الكهربائي خلال المنخفض الجوي ونظرا لوجود مرضى على أجهزة الأكسجين.وأضافوا أن هناك أجهزة كهربائية تضررت بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ما ألحق بهم خسائر كبيرة.بدورها أكدت شركة الكهرباء الأردنية "جيبكو" أنها تعمل على حل الأعطال الكهربائية في المنطقة.وقالت الشركة في ردها على "الوكيل الإخباري"، إن الفرق الفنية متواجدة الآن في الموقع وتعمل على إصلاح العطل في أقرب وقت.وحول الانقطاعات المتكررة دعت الشركة المواطنين إلى مراجعتها للوقوف على أسباب الانقطاع، لافتة إلى وجود العديد من الاعتداءات على بعض المحولات وهو ما تعمل الشركة على إصلاحه.