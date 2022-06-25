شكاوى من انقطاع المياه عن منازل في طبربور ومياهنا توضح

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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شكا مواطنون في منطقة طبربور - حي الخزنة- بالعاصمة عمان، من انقطاع المياه عنهم خلال دورهم المعتاد لمدة اسبوعين متتاليين.وقالوا لـ " الوكيل الإخباري، إنه لم يتم تبليغهم عن قطع المياه قبل بايام، موضحين أن ذلك سبب لهم ارباك، وكلفهم مخاسر مالية اضافية.وأكدوا أن المياه إذا وصلت للحي تكون ضعيفة جداً ولا يمتلئ الخزان، وتكون على فترات قصيرة، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم خاصة خلال الصيف.من جهتها قالت شركة مياهنا أن على المشتركين التعاون والقيام بالدور المطلوب منهم في تركيب خزانات أرضية مع مضخة (على الخزان الأرضي) في منازلهم لضمان وصول المياه إلى الطوابق العلوية.وأشارت الشركة إلى أن التزويد المائي يمر بعدة مراحل وأنظمة وهذه الأنظمة قد تتعرض إلى خلل فني أو انقطاع التيار الكهربائي مما قد يتعذر في بعض الحالات وصول المياه للخزانات الموجودة على أسطح المنازل بسبب محدودية المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه.وأكدت على أن دورها يقتصر على إيصال المياه إلى عداد المياه الموجود في منزل كل مشترك، أما ما بعد العداد فإن المسؤولية تقع بالكامل على المواطن.