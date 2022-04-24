شكاوى من تأخر صدور قرار تعليق دوام المدارس في لواء الرصيفة

الوكيل الإخباري - اشتكى أهالي منطقة لواء الرصيفة من تأخر قرار تعليق دوام المدارس في المديرية بسبب الأحوال الجوية السائدة .

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وأضاف عدد منهم اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن قرار تحويل الدواب عن بُعد في المديرية صدر بعد تواجد المعلمين والطلبة داخل المدرسة منوهين أنه تم الإعلان عن القرار عند الساعة 8:45 صباحاً " بحسب روايتهم".



وكانت مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة نشرت صباح اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك " قرار تعليق دوام جميع المدارس التابعة للمديرية وتحويل الدوام ليصبح عن بُعد إضافة الى تأخير دوام موظفي المديرية لغاية الساعة العاشرة وذلك بسبب الاحوال الجوية السائدة.





