شكاوى من تأخر صرف الرديات والضريبة توضح

الوكيل الإخباري-

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شكى مواطنون مكلفون من تأخر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في صرف الرديات الضريبية المُستحقة لمن قدم الإقرار الضريبي بشكل رسمي.وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن دائرة الضريبة تُرجع سبب التأخير إلى عدم صرف الرديات من قبل وزارة المالية، مبينين أن التأخير غير مبرر خاصة أن تقديم الإقرار تم منذ بداية العام.دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أوضحت أن صرف الرديات يتم أولا بأول بعد أن تتم مراجعة الإقرار وتدقيق الطلب بشكل كامل.وأوضحت الدائرة لـ" الوكيل الإخباري" أنه في نهاية نيسان الحالي تنتهي فترة تقديم الإقرارات وفقا للقانون.