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الأربعاء، 27-04-2022 04:18 م

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

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الوكيل الإخباري - شكا مستفيدو صندوق المعونة الوطنية من تأخر صرف المعونة الشهرية المتكررة عن شهر نيسان الجاري.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم راجعوا البنوك للاستعلام عن قيّم حساباتهم البنكية أو المحافظ الإلكترونية ولكن حتى الآن لم تصرف لهم.

 

وأضافوا أن صرف المعونة الشهرية في الوقت الحالي يساعدهم على تحمل الالتزامات المالية وخاصة المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

 

وأبدوا تخوفهم من تأخر صرف المعونة إلى ما بعد عطلة العيد، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية عليهم.

 

وكان الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أكد تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر نيسان الحالي منذ الأحد الماضي، إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين.

وقال الصوالحة في تصريح سابق لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الأسر المنتفعة من المعونة الشهرية المتكررة بلغ نحو 105 آلاف أسرة وبقيمة إجمالية تقارب 8 مليون دينار.

ويأتي صرف مستحقات الأسر المنتفعة بالتزامن مع قرب عيد الفطر السعيد.

 




 

 


 

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