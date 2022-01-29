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السبت، 29-01-2022 10:28 ص

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من تأخر ظهور نتائج فحوصات كورونا التي أجروها للكشف عن إصابتهم بالفيروس من عدمها.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم أجروا مسحات PCR من يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلا أن نتيجة الفحص لم تظهر حتى الآن.

 

وأضافوا أن تأخر ظهور الفحوصات قد يرفع أعداد الإصابات بالفيروس بسبب عدم التزام الأشخاص بالحجر المنزلي واضطرارهم للخروج إلى أعمالهم.

 

وأشاروا إلى أنهم اضطروا لإجراء مسحات جديدة في مراكز خاصة للاطمئنان على سلامتهم وذلك لسرعة ظهور النتائج في تلك المراكز.

 

ودعوا وزارة الصحة إلى إعلان نتائج فحوصات كورونا بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تكون سببا في ارتفاع أعداد الإصابات.

 

من جهته أرجع مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو أسباب تأخر ظهور نتائج فحوصات كورونا إلى تأثر العمل خلال المنخفض الجوي وارتفاع أعداد عينات الفحوصات الواردة للمختبرات.

 

وقال الغزو لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدوام الرسمي للمختبرات تأثر يومي الأربعاء والخميس بعد قرار الحكومة بشأن تحديد الدوام وتعطيل الخميس، فيما اضطر العاملين في المختبرات إلى الدوام أمس الجمعة رغم الظروف الجوية الصعبة وحالة الانجماد.

 

وأوضح أن العمل جارٍ اليوم لإظهار نتائج الفحوصات المخبرية المتراكمة.

 

ولفت إلى أن مديرية المختبرات تعمل في العادة على وردتين أو 3 ورديات، فيما لم تعمل منذ الأربعاء إلا بوردية واحدة.

 

ودعا الغزو الأشخاص الذين لديهم شكوك حول إصابتهم بالفيروس إلى حجر أنفسهم منزليا وعدم مخالطة الأشخاص.

 

وحث المواطنين المقتدرين على اللجوء إلى المختبرات الخاصة للكشف عن إصابتهم بالفيروس من عدمه.

 




 

 


 

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