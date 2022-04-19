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الثلاثاء، 19-04-2022 02:51 م

شكاوى من تأخير صرف مستحقات الانتخابات.. والهيئة المستقلة توضح

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الوكيل الإخباري - شكا عدد من العاملين المتطوعين في الانتخابات المحلية الأخيرة من تأخر صرف مستحقاتهم المالية حتى الآن.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصرف تأخر كثيرا في حين استلم جزء آخر منهم مستحقاتهم بعد إجراء الانتخابات بأيام.

 

بدوره أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أنه تم صرف المستحقات المالية للقسم الأكبر من العاملين المتطوعين في العملية الانتخابية.

 

وأوضح الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن العاملين الذين كانوا في عمليتي الاقتراع والفزر لم يتسلموا مستحقاتهم حتى اللحظة، مبينا أنه سيتم الصرف لهم قريبا.

 

وأضاف أن اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء للتأكيد على ضرورة صرف المستحقات المالية للعاملين في أقرب وقت.

 

وبيّن أنه تمت مخاطبة الحكومة لغايات صرف المبالغ المالية.

 

وكانت أجريت انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى في 22 آذار الماضي. 

 

 




 

 


 

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