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الخميس، 27-10-2022 12:21 م

شكاوى من تشققات بمدرسة المريغة في البادية الجنوبية والتربية توضح

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير التربية والتعليم في البادية الجنوبية الدكتور حمد الحجايا وجود تشققات وعيوب في مبنى مدرسة المريغة الأساسية في معان.اضافة اعلان


وقال الحجايا لـ "الوكيل الإخباري" إن الدراسة الأولية لمبنى المدرسة من قبل مهندسين وخبراء أكدت وجود عيوب لكنها لا تشكل خطرا كبيرا على الطلبة.

ونوه إلى أن تربية البادية الجنوبية تقدر قلق أولياء الأمور على حياة أبنائهم، داعيا الطلبة إلى العودة إلى مقاعد الدراسة لمامونية المبنى بحسب الخبراء والمهندسين.

ومنع أولياء أمور طلبة مدرسة المريغة الأساسية المختلطة أبناءهم من الالتحاق بها،لوجود تشققات وتصدعات، حفاظا على سلامة أبنائهم.

يذكر أن مدرسة المريغة من مدارس المبادرات الملكية السامية في محافظة معان والبادية الجنوبية.

 




 

 


 

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