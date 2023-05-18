الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 12:41 م

شكاوى من تعطل تطبيق الأراضي ومطالب بإصلاح الخلل

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الوكيل الإخباري - شكا عدد من أصحاب المكاتب العقارية من تعطل تطبيق دائرة الأراضي والمساحة منذ أكثر من شهر.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن تعطل التطبيق يعيق الحصول على معلومات قطع الأراضي (مساحتها، موقعها، وغيرها من المعلومات المهمة) وهو ما يؤثر على عمل القطاع بشكل عام.

وأضافوا أنهم تواصلوا مع موظفي دائرة الأراضي والمساحة أكثر من مرة لكنهم أجابوا بوجود خلل فني بالتطبيق ولا علم لديهم بموعد إصلاحه أو عودته للعمل وفق قولهم.

وأشاروا إلى أنه للحصول على المعلومات أعلاه فإنهم يضطروا إلى الذهاب بشكل شخصي إلى دائرة الأراضي والمساحة والحصول عليها يدويا وهو ما يكبدهم جهدا ووقتا إضافيين.

وطالبوا دائرة الأراضي والمساحة بإصلاح التطبيق وإعادته للعمل من أجل استئناف العمل بشكل أسرع كما كان الوضع سابقا.

 




 

 


 

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