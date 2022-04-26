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الثلاثاء، 26-04-2022 12:51 م

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

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الوكيل الإخباري - شكى مواطنون من قيام بعض البنوك باقتطاع أقساط قروض المركبات والشقق السكنية عليهم عن شهر نيسان الحالي.

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وقالوا لـ" الوكيل الإخباري" إن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية أكد أن التأجيل سيكون على قروض الأفراد، موضحين أن بعض البنوك لم تلتزم وقامت باقتطاع القسط.


وطالبوا الجهات المعنية بتوضيح حول أقساط قروض الإسكان والمركبات، خاصة وان هذا النوع من الأقساط يكون عالياً، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطن بالتزامن مع عيد الفطر السعيد.


من جهته قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق إن قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان مُلزم لجميع البنوك.


وشدد محروق على أن قرار تأجيل الأقساط لن تترتب عليه غرامات أو فوائد إطلاقا ولجميع البنوك، منوهاً إلى أن القرار شمل جميع أنواع القروض للأفراد وكافة القروض التي تندرج تحت بند قروض الأفراد.

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