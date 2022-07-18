شكاوى من نقص أطباء الأسرة بمركز المشيرفة الشامل وصحة الزرقاء توضح

الوكيل الإخباري - خاص

شكا مواطنون في محافظة الزرقاء من نقص أطباء الأسرة في مركز صحي المشيرفة الشامل في لواء الرصيفة، وضغط كبير بالتزامن مع وجود طبيبة أسرة واحدة.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن تحويل مرضى مركز العامرية الشامل إلى مركز المشيرفة وذلك بسبب وجود تصدعات، أدى إلى اكتظاظ المرضى وتشكيل ضغط على الطبيبة المتواجدة هناك.



وطالبوا بضرورة توفير أطباء أسرة ورفد المركز بهذا النوع من الاختصاص لما له من أهمية كبيرة، مؤكدين أن عدم حصولهم على الخدمة الطبية يسبب معاناة لهم.

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وأشاروا إلى أن أكثر من 100 مراجع يوميا يزور الطبيبة المتواجدة في المركز وهو ما يشكل عبئا وضغطا ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

من جهته أكد مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح رفد المركز بطبيب أسرة اعتبارا من 20 تموز الحالي.



وقال عبدالفتاح لـ"الوكيل الإخباري"، إن المديرية على اطلاع كامل بمشكلة المركز وعملت على حلها بأسرع وقت.



وشدد على أنه سيكون هناك برنامج لتغطية النقص بالمركز ورفده بالأطباء حسب الأصول.

