الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 11:59 ص

شكاوى من نقص أطباء الأسرة بمركز المشيرفة الشامل وصحة الزرقاء توضح

WhatsApp Image 2022-07-18 at 12.06.49 PM


الوكيل الإخباري - خاص

شكا مواطنون في محافظة الزرقاء من نقص أطباء الأسرة في مركز صحي المشيرفة الشامل في لواء الرصيفة، وضغط كبير بالتزامن مع وجود طبيبة أسرة واحدة.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن تحويل مرضى مركز العامرية الشامل إلى مركز المشيرفة وذلك بسبب وجود تصدعات، أدى إلى اكتظاظ المرضى وتشكيل ضغط على الطبيبة المتواجدة هناك.

وطالبوا بضرورة توفير أطباء أسرة ورفد المركز بهذا النوع من الاختصاص لما له من أهمية كبيرة، مؤكدين أن عدم حصولهم على الخدمة الطبية يسبب معاناة لهم.

اضافة اعلان

 

وأشاروا إلى أن أكثر من 100 مراجع يوميا يزور الطبيبة المتواجدة في المركز وهو ما يشكل عبئا وضغطا ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

 

من جهته أكد مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح رفد المركز بطبيب أسرة اعتبارا من 20 تموز الحالي.

وقال عبدالفتاح لـ"الوكيل الإخباري"، إن المديرية على اطلاع كامل بمشكلة المركز وعملت على حلها بأسرع وقت.

وشدد على أنه سيكون هناك برنامج لتغطية النقص بالمركز ورفده بالأطباء حسب الأصول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر2

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

294516372_358098383160010_5200074997624639781_n

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

weHrDxIQPGNCDxDzO4Yzcv9hri0chBymgniV7cJy

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

Wycw8

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

main_image5ce446d93f41f

المناطق الحرة تطرح فرصا استثمارية بمشروع تلفريك عجلون

0L5A0995

إغلاق منشأة لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية

أخبار متعلقة
72b7faf5-خروف-بلدي

الخراف البلدية الأردنية مطلوبة في قطر

6202218133551916521480

التعامل مع 151 حادث إطفاء خلال 24 ساعة

260327_25_1648721773

الصحة تتوسع في توفير خدمة توصيل الأدوية

image (68)

مزارعون يحتجون على استيراد الموز.. والزراعة تعلق

M63A0712

الصحة تعلن حاجتها إلى شراء خدمات أطباء اختصاص

Untitled-1-129

الطاقة الذرية تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية - أسماء