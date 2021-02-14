شكاوى من وجود حفرة خطرة في شارع الخضر بمدينة السلط

الوكيل الاخباري -

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اشتكى مواطنون في شارع الخضر، وسط مدينة السلط، من وجود حفرة خطرة في الشارع تهدد حياة المواطنين وخاصة القاطنين في المنازل الملاصقة للحفرة.وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن انهياراً وقع في الشارع أدى إلى ظهور هذه الحفرة، مشيرين إلى أن هذه الحفرة تشكل خطراً على المواطنين، وخاصة الأطفال الذين يلعبون أمام منازلهم رغم أن البلدية وضعت "براميل" حول الحفرة بعد قدوم كوادرها إلى الموقع لمعاينته، إلا أن هذا ليس بالحل الصحيح الذي يمنع الخطورة.وطالب سكان المنطقة بلدية السلط الكبرى بسرعة التحرك لمعالجة الحفرة ومنع تهديدها للسلامة العامة، حيث من الممكن أن تتوسع بشكل خطير إلى المنازل المجاورة لها، نظرا لقدوم منخفضات جوية تحمل كميات كبيرة من الأمطار، التي ستعمل على امتلائها بالمياه وتسربها إلى المنازل والمحلات التجارية.من جهته، قال رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس خالد الخشمان، إن شبكة تصريف المياه في شارع الخضر لم يتم إنشاؤها سابقا بالطريقة الصحيحة، مما أدى إلى وقوع هبوطات بالشارع، مبينا أن البلدية طرحت عطاء لصيانة الشارع وتم إحالة العطاء على مقاول وسيتم قريبا البدء بتنفيذ العطاء.وبين الخشمان أن العطاء يتضمن صيانة الشارع بالكامل من حيث رفع وتعديل المناهل وشبكات تصريف مياه الأمطار وفك وإعادة تركيب البلاط البازلتي الموجود في الشارع وإنشاء أرصفة حجرية على امتداد الشارع.