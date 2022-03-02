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الأربعاء، 02-03-2022 12:40 م

شمول العائلات التي تمتلك أكثر من عداد بالتعرفة الكهربائية المدعومة وبشروط

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم الأربعاء حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على اكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال في تصريح صحفي إن الحكومة و للتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى أو احد أبنائه او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

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وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة قال الخرابشة انه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط شهريا او أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.


وقال ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستصدر تعليمات خاصة تنظم هذه العملية وتحدد شروطها.

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